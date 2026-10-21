Gros coup dur pour Barcelone avant le Clasico ! Dani Olmo indisponible pendant un mois après sa blessure contre le PSG

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Le FC Barcelone a subi un sérieux coup dur avec l’annonce de l’indisponibilité de Dani Olmo pour quelque temps. Le meneur de jeu espagnol a été touché musculairement lors de la défaite 4-2 du club catalan face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mardi soir. Il manquera une série de matches cruciaux pour l’équipe de Hansi Flick.

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Barcelone confirme la durée de l’absence d’Olmo

Les plans de Flick pour les prochaines semaines sont bouleversés par l’annonce de l’indisponibilité d’Olmo pour environ un mois. L’ancien joueur du RB Leipzig a dû quitter le terrain lors de la récente défaite du Barça face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, suscitant l’inquiétude du staff technique quant à son état de santé. Après de nouveaux examens effectués mercredi par le service médical du club, les pires craintes du géant catalan se sont confirmées alors qu’un calendrier chargé l’attend.

Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, le club a précisé la situation : « Les examens effectués ont confirmé que Dani Olmo souffre d’une blessure à l’adducteur gauche à la suite d’une action traumatique avec un joueur adverse lors du match contre le Paris Saint-Germain. La durée estimée de son indisponibilité est d’environ un mois. »

Des rendez-vous importants manqués pendant sa convalescence

Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour Barcelone, qui doit disputer une série de matches à fort enjeu au cours des trente prochains jours, à commencer par le Clasico de dimanche contre le Real Madrid au Spotify Camp Nou.

Getty Images

Au-delà du choc contre Madrid, Olmo devrait manquer des rencontres importantes de Liga face à Alavés, à l’Atlético de Madrid et à Villarreal, ainsi qu’un rendez-vous européen difficile contre Aston Villa.

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Un coup dur pour l’Espagne avant la trêve internationale

L’absence d’Olmo se fera également sentir en sélection : le milieu de terrain devrait manquer la prochaine trêve internationale de l’Espagne et ses rencontres de Ligue des nations contre l’Angleterre et la République tchèque. Luis de la Fuente s’est beaucoup appuyé sur la polyvalence et les qualités techniques d’Olmo, pleinement mises en évidence lors de la précédente fenêtre internationale. Il avait alors délivré trois passes décisives en quatre matches, aidant l’Espagne à remporter ses quatre rencontres et à terminer en tête de son groupe.

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Olmo, qui a disputé son 100e match avec le Barça contre le PSG, compte 12 apparitions toutes compétitions confondues avec l’équipe de Flick cette saison, pour un but et quatre passes décisives. Fait remarquable, l’Espagnol avait disputé 44 matches consécutifs (32 la saison dernière et 12 cette saison) sans connaître le moindre pépin physique. Il n’avait plus été blessé depuis le 3 décembre, lorsqu’il s’était déboîté l’épaule après avoir marqué contre l’Atlético de Madrid. Sa dernière blessure musculaire remontait, elle, au 10 octobre 2025.

Un parcours sans faute en championnat pour le Barça

Sur la scène nationale, Barcelone a réalisé un début de saison parfait et occupe la tête de la Liga avec le maximum de 27 points en neuf matches : cinq de plus que l’Atlético de Madrid, deuxième. L’équipe de Flick s’est montrée prolifique en attaque, avec 39 buts inscrits pour seulement neuf encaissés. La défaite de mardi contre le Paris Saint-Germain a toutefois constitué son tout premier revers de la saison, toutes compétitions confondues.