Groningue – Go Ahead a ouvert le score par Vaessen dix minutes plus tard ; son coéquipier a été désigné homme du match

Samedi soir, FC Groningen et Go Ahead Eagles se sont neutralisés, aucun but n’ayant été marqué. Ce partage permet à Go Ahead de conserver la onzième place, tandis que Groningen remonte à la neuvième.

Le coup d’envoi, initialement prévu à 20 h, a été retardé : le maillot du gardien groningois Etienne Vaessen ressemblait trop à celui de l’adversaire, obligeant le club à changer de tenue.

Une fois la rencontre lancée, les locaux se sont immédiatement créés les meilleures occasions. Marco Rente a vu sa tête passer juste au-dessus de la transversale, puis Jari De Busser a dû sortir le grand jeu après douze minutes pour repousser une frappe de Tika de Jonge.

Le même De Busser s’est de nouveau illustré en repoussant de manière magistrale une tête de David van der Werff en seconde période.

De l’autre côté, Vaessen a repoussé une tentative lointaine de Mathis Suray, préservant ainsi ses cages inviolées.

En seconde période, Stefán Sigurdarson semblait avoir ouvert le score (0-1). Il a battu Vaessen en face à face, mais était hors-jeu et le but a donc été refusé.



