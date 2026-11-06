Grealish de retour à l'entraînement après être tombé dans le piège des sorties nocturnes

L'ailier anglais Jack Grealish a repris les entraînements de son club, Everton, après avoir manqué les trois derniers matches de l'équipe en raison d'une décision disciplinaire, ouvrant ainsi la voie à une reconquête de sa place dans le onze de départ à l'issue de la prochaine trêve internationale.

Le joueur, âgé de 31 ans, avait été écarté des plans de l'entraîneur écossais David Moyes la semaine dernière, après avoir enfreint le règlement intérieur du club. La star de la sélection anglaise n'a pas joué avec les Toffees depuis la défaite face à Chelsea le 17 octobre dernier, ayant manqué une séance d'entraînement, ce qui lui a valu d'être écarté des deux derniers matches contre Newcastle.

Grealish ne sera pas présent face à Coventry ce vendredi soir, mais son retour à l'entraînement lui offre de solides chances de figurer lors de la rencontre contre Brentford prévue le 23 novembre, selon ce qu'a précisé le journal britannique « The Sun ».

David Moyes a réagi lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à Coventry, confirmant le retour imminent du joueur aux entraînements collectifs : « Non, Jack n'est pas disponible pour jouer à l'heure actuelle. Je ne révélerai pas le plan détaillé, mais nous travaillerons de nouveau avec Jack dans un futur très proche. »

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Le journal britannique avait dévoilé les coulisses des soirées nocturnes ayant précédé la sanction disciplinaire : le joueur, qui touche 300 000 livres sterling par semaine, a assisté à la cérémonie des prix « Pride of Britain » à Londres le 19 octobre, avant de se rendre dans un bar de karaoké du quartier de Victoria jusqu'aux premières heures du matin.

La star anglaise a également été aperçue le lendemain dans un hôtel de la ville de Wilmslow en compagnie de ses coéquipiers d'Everton Jordan Pickford et Tyler Dibling, ainsi que de son ancien coéquipier à Manchester City Kyle Walker.

Moyes a refusé d'entrer dans les détails précis de l'infraction de Grealish, soulignant que la sanction constituait une décision interne du club.

Rappelons que Grealish a disputé 6 matches avec Everton cette saison sans inscrire le moindre but, après avoir réalisé une saison remarquée lors de son premier prêt la saison dernière, avant qu'une grave blessure au pied n'y mette un terme.