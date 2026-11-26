Le match entre l'Al-Jazira émirien et le Gol Gohar iranien en Ligue des champions d'Asie 2 a été marqué par un incident insolite : l'arbitre syrien Hanna Hattab a été remplacé à la mi-temps, après des accusations de l'entraîneur de l'équipe iranienne, Mehdi Rahmati, qui a affirmé que l'arbitre était « ivre ».
Âgé de 37 ans, Hattab avait dirigé la première période de la rencontre, remportée 1-0 par Al-Jazira grâce à un but d'Anderson Talisca. Il y a distribué 7 cartons jaunes, avant qu'une de ses décisions ne suscite une vive polémique : il a averti le gardien Ersin Destanoğlu sur une action qui a laissé perplexes les joueurs, les membres des deux staffs techniques et les supporters, avant de finalement annuler ce carton.
Selon le quotidien britannique The Sun, des images télévisées ont montré l'entraîneur de Gol Gohar, Mehdi Rahmati, criant à l'arbitre : « Il est ivre », pour protester contre ses décisions en première période.
Au retour des vestiaires, Hattab n'est pas revenu sur la pelouse et le quatrième arbitre a pris le relais pour diriger la fin de la rencontre.
L'entraîneur de Gol Gohar s'explique
Après la rencontre, Rahmati a critiqué l'état dans lequel se trouvait l'arbitre : « L'arbitre qui a dirigé le match contre Al-Jazira n'était pas dans un état normal, et même les joueurs d'Al-Jazira nous ont dit la même chose. »
Il a ajouté : « Le club a immédiatement informé les officiels du match, et nous avons prévenu que nous ne jouerions pas si la situation restait la même. »
Une autre version écarte l'ivresse et évoque une cause médicale
De son côté, le journaliste omanais Issa Saïd a démenti les allégations selon lesquelles Hattab serait apparu en état d'ivresse, indiquant que l'incident pourrait être lié à une baisse du taux de sucre dans le sang.
Saïd a écrit sur son compte X : « Ce qui est arrivé à Hattab était dû à une baisse du taux de sucre dans le sang, ce qui lui a fait perdre sa concentration et sa lucidité. »
Il a ajouté que l'arbitre avait passé un examen médical après le match, assurant qu'il n'était pas ivre, contrairement à ce qui a circulé.
Hattab répond dans un communiqué officiel
L'arbitre syrien a pour sa part réagi à l'incident dans une publication sur son compte Facebook. Il y explique qu'il attend une prise de position officielle de la Fédération syrienne de football et qu'il prendra contact avec les instances dont il dépend, au niveau national comme à l'étranger, avant de publier un communiqué détaillant l'ensemble des faits et des circonstances.
« J'attendrai la communication officielle et la position officielle de la Fédération syrienne de football. Je prendrai également contact avec les personnes et les instances dont je dépends, au niveau national comme à l'étranger, avant de publier un communiqué officiel dans lequel j'expliquerai, en toute transparence et en toute clarté, tous les détails et les faits liés à ce qui s'est passé lors du match où j'ai représenté ma fédération et mon pays en Ligue des champions d'Asie 2 », a déclaré Hattab.
L'arbitre a fermement refusé toute atteinte à sa vie privée et toute diffamation à son encontre, ajoutant : « La vie familiale et personnelle ne regarde pas les autres et n'est pas un jouet entre vos mains. La religion, la raison et la morale n'acceptent pas que l'on porte atteinte à la vie privée des gens ou qu'on les diffame. »
Il a conclu son message par ces mots : « Merci à tous, aux bons comme aux mauvais d'entre vous. »
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Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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