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Al-Ittihad entend bien défendre ses droits dans la plainte qu'il a déposée auprès de la FIFA contre son ancien entraîneur, Sergio Conceição.

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Le journal portugais A Bola rapporte que l'affaire porte sur la volonté du technicien portugais de percevoir l'intégralité des sommes restant dues au titre de son contrat avec Al-Ittihad, après la rupture de leur collaboration.

Selon le quotidien saoudien « Arriyadiyah », Al-Ittihad s'appuie sur une clause de résiliation convenue lors de la signature du contrat, dont le montant équivaut à environ 4 mois de salaire, alors que l'entraîneur portugais insiste pour obtenir une indemnisation complète couvrant la durée restante de son contrat, soit près de deux ans.

La direction d'Al-Ittihad a d'ores et déjà transmis à la FIFA l'ensemble des justificatifs et documents nécessaires.

Arriyadiyah précise : « Si le désaccord persiste et qu'aucun règlement à l'amiable n'est trouvé, le club saoudien n'exclut pas de saisir le Tribunal arbitral du sport. »

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Le quotidien saoudien souligne également l'existence d'une clause dans le contrat de Conceição accordant à Al-Ittihad le droit de le résilier sans obligations financières supplémentaires si l'entraîneur ne parvenait pas à hisser l'équipe parmi les trois premières places lors des deuxième et troisième saisons.

Prochains matchs ITT AFC Champions League Elite 13:15 PAT

Sergio Conceição était arrivé à Al-Ittihad au milieu de la saison dernière, et l'équipe a signé sous ses ordres 22 victoires en 42 matchs.

La saison dernière, Al-Ittihad a terminé à la cinquième place du classement de la Roshn Saudi League, et son parcours en Ligue des champions de l'AFC Élite s'est arrêté en quarts de finale, après une élimination face aux Japonais du Machida Zelvia.