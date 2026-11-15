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Le capitaine Ebu Bekir Is est sorti sur blessure après 27 minutes lors du match de qualification pour l’Euro des moins de 19 ans entre l’Allemagne et le Portugal.

Le jeune joueur de l’Eintracht Francfort s’était jeté sur une frappe adverse après un peu plus de 23 minutes de jeu et s’est visiblement tordu le genou. Après avoir reçu des soins sur la pelouse, Bekir Is a d’abord tenté de continuer, mais la douleur était trop forte.

Lorsqu’il s’est de nouveau écroulé sur la pelouse, le sélectionneur Hanno Balitsch a fait sortir le joueur de 18 ans et l’a remplacé par Elias Arden. La situation semblait beaucoup affecter Bekir Is : en quittant le terrain, il paraissait abattu et retenait ses larmes.

Il avait auparavant joué un rôle décisif dans ce match de qualification contre le Portugal : à la 19e minute, une belle passe en profondeur de sa part avait contribué à l’ouverture du score de Maik Akumu pour l’Allemagne (1-0). La scène douloureuse est survenue quelques minutes plus tard.

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Combien de temps Ebu Bekir Is sera-t-il absent après sa blessure ?

On ignore encore si Bekir Is, qui évolue principalement avec la deuxième équipe de la SGE en Regionalliga Sud-Ouest et joue surtout au milieu défensif ou central, devra s’absenter et, le cas échéant, pour combien de temps.

Les moins de 19 ans allemands ont finalement perdu de justesse ce match animé contre le Portugal (2-3, 1-1 à la pause). L’équipe de Balitsch menait encore 2-1 à une dizaine de minutes de la fin, mais deux buts tardifs ont fait basculer la rencontre en faveur des Sud-Européens.

Au classement, les moins de 19 ans allemands occupent la deuxième place derrière le Portugal, avec trois points en deux matches. Ils avaient commencé les qualifications pour l’Euro par une victoire 2-1 contre la Suède et affronteront ensuite la Lituanie.