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Lorenzo Colombo venait d’entrer en jeu lors de Sassuolo-Genoa lorsqu’il est resté au sol après une torsion anormale du genou : les dernières nouvelles de l’attaquant.

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Le match de Lorenzo Colombo n’a duré que cinq minutes. L’attaquant du Genoa, né en 2002, souffrait depuis un mois de problèmes à la cheville que Danele De Rossi espérait voir résolus pendant la trêve. Entré à la place d’Osmajic à la 83e minute de la rencontre remportée 2-0 par le Genoa face à Sassuolo, grâce à un doublé du Monténégrin, il a dû quitter le terrain à la 88e minute, alors que tous les remplacements avaient été effectués, en raison d’une blessure au genou qui s’est révélée très grave.

RUPTURE DU LIGAMENT CROISÉ

Le Genoa a confirmé les premières craintes venues du Mapei Stadium dans un communiqué officiel annonçant les résultats des examens passés par Colombo. Le diagnostic est sans appel : il s’agit d’une lésion du ligament croisé.

« Le Genoa CFC annonce que les examens passés par le joueur Lorenzo Colombo ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit. Dans les prochains jours, l’attaquant bénéficiera des consultations nécessaires en vue d’une intervention chirurgicale reconstructive. »

LA DURÉE D’INDISPONIBILITÉ

Colombo devra rester éloigné des terrains pendant une longue période : sa durée d’indisponibilité est estimée à environ six mois. L’avant-centre du Genoa espère revenir au moins pour les derniers matches de championnat, mais sa saison est désormais compromise, voire déjà terminée.

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CE QUI S’EST PASSÉ

Sous une pluie battante et sur un terrain glissant, Colombo s’est lancé au duel avec Cinquegrano pour tenter de lui prendre le ballon. Sans y parvenir, il s’est immédiatement effondré au sol, visiblement en proie à une douleur intense. La position de l’attaquant au sol a d’abord fait craindre le pire au staff médical, avant qu’il n’apparaisse clairement que le problème était en réalité purement physique et concernait plus précisément le genou.

DIRECTEMENT AUX VESTIAIRES

Alors que tous les remplacements avaient été effectués, Colombo a dû quitter le terrain et se diriger immédiatement vers les vestiaires. L’ancien avant-centre de Lecce a dû être porté hors du terrain par le staff médical. Les premières informations faisaient déjà état d’un problème sérieux : les examens l’ont malheureusement confirmé.