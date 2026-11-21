Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Les Tennessee Titans s'inquiètent pour Jaylen Harrell. Le defensive end de l'équipe de NFL a été victime d'un accident alors qu'il était passager d'un Uber. Il est hospitalisé dans sa ville natale de Tampa, en Floride.

La gravité de l'état du joueur de 24 ans n'était pas connue dans un premier temps.

« Hier, Jaylen Harrell a été impliqué dans un grave accident de voiture. Nous sommes en contact permanent avec la famille de Jaylen et continuons à chercher à obtenir de plus amples informations », ont indiqué les Titans samedi. Le club fera un nouveau point sur la situation dès que cela sera approprié.

« Jaylen se trouve toujours à l'hôpital et continue de recevoir des soins médicaux. Nous demandons que la vie privée de Jaylen et de sa famille soit respectée en ce moment », ont-ils ajouté.

Publicité Publicité

Harrell s'était déchiré un ligament croisé pendant la préparation. Il n'aurait plus pu jouer cette saison.