Gratuitement : un ancien champion du monde rejoint le championnat saoudien

L'ancien champion du monde a rejoint la Saudi Pro League, gratuitement, devenant le dernier renfort de poids de ce mercato estival.

Le club d'Abha, tout juste promu en Saudi Pro League, a publié une vidéo dans laquelle il a annoncé la signature du milieu de terrain français Nabil Fekir.

Fekir rejoindra le club saoudien dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec son ancien club, Al-Jazira, aux Émirats arabes unis, à l'issue de la saison dernière.

Abha n'a pas dévoilé les détails de la transaction, mais des informations de presse antérieures ont confirmé que le joueur de 33 ans signera un contrat d'une saison, assorti d'une clause permettant une prolongation d'une année supplémentaire.

Le joueur français représente un renfort de taille pour le club d'Abha, d'autant plus qu'il a déjà remporté avec la sélection de son pays la Coupe du monde 2018 en Russie, où il a participé à toutes les rencontres en tant que remplaçant, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

Fekir affiche un riche parcours : il s'est notamment illustré avec l'Olympique lyonnais entre 2013 et 2019, avant de vivre une expérience réussie sous le maillot du Real Betis en Espagne, qui a duré cinq ans, puis de rejoindre le championnat émirati en passant par Al-Jazira en 2024.

Nabil Fekir a affiché un niveau élevé avec le club émirati la saison dernière, disputant 25 matches au cours desquels il a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives.