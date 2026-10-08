Granit Xhaka condamné par le ministère public pour usage d’un faux certificat Covid

Granit Xhaka a lui-même annoncé jeudi avoir été condamné par le ministère public de Lucerne pour l’utilisation d’un faux certificat Covid. Le capitaine de la sélection suisse a écopé d’une amende avec sursis.

Le mois dernier, il est apparu que Xhaka, ainsi que Breel Embolo, avaient utilisé un faux certificat de vaccination. Ils ont ensuite été écartés de la sélection suisse pour la dernière trêve internationale.

Xhaka a expliqué qu’il avait une « profonde méfiance à l’égard du vaccin » et qu’il faisait face à des « peurs et des incertitudes ».

Xhaka a reçu une peine avec sursis de 3 000 francs (3 217 euros) par jour pendant cinquante jours. Cela représente un montant total de 150 000 francs, soit environ 160 000 euros, avec une période probatoire de deux ans.

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« Il y a quelques semaines, j’ai moi-même exprimé mon avis ici et dit que j’assumais la responsabilité de ma décision », écrit Xhaka jeudi sur Instagram. « Je maintiens cela. »

« Après avoir fourni une déclaration complète au ministère public, le procureur a désormais pris une décision. »

« J’ai été condamné par défaut pour l’obtention d’un faux certificat et j’ai reçu une amende avec sursis de 50 jours-amende de 3 000 CHF, avec une période probatoire de deux ans. »

« Cela signifie que la peine ne sera pas exécutée tant que je ne commettrai pas d’autres infractions durant cette période. J’ai déjà payé les frais de procédure. »

« J’accepte la décision et j’en assume la responsabilité. Merci pour les nombreux messages de soutien au cours des dernières semaines. Ils comptent beaucoup pour moi », a déclaré le milieu de terrain de Sunderland, âgé de 34 ans.



