La crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection du Portugal continue d'occuper le devant de la scène, malgré la réussite de l'équipe qui a réalisé un parcours parfait durant la trêve internationale et assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, dans l'attente de ce que révélera le capitaine de la sélection sur les détails de la crise et sa propre version des événements.

Le journal portugais A Bola a dévoilé un épisode remontant à l'année 2011, qui a connu une situation similaire lorsque le défenseur portugais Ricardo Carvalho a décidé de quitter le rassemblement de la sélection après avoir été écarté du onze de départ, un incident dans lequel est intervenu Ronaldo, alors âgé de seulement 26 ans.

Paulo Bento, le sélectionneur du Portugal à l'époque, avait préféré aligner Pepe au détriment de Carvalho, bien que ce dernier fût un coéquipier de Ronaldo au Real Madrid, et Pepe avait disputé la rencontre malgré le fait qu'il ne s'était pas entraîné auparavant en raison de certains problèmes physiques.

Quelques jours après l'incident, Carvalho a raconté les détails de ce qui s'était passé : « Quand je suis revenu de l'entraînement, je me suis senti manqué de respect. J'avais l'impression de ne pas être désiré, ils me l'ont fait ressentir. »

Il a ajouté : « Je suis arrivé dans ma chambre et je ne me suis même pas changé. Ce n'était absolument pas prémédité, j'étais simplement en colère et je n'ai parlé à personne. C'était ma grave erreur, cela ne m'a même pas traversé l'esprit. J'étais extrêmement perturbé à ce moment-là. »

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À cette époque, Ronaldo avait tenté d'apaiser la situation, affirmant que la place d'un joueur en sélection n'est jamais garantie, et avait déclaré : « Personne n'a sa place assurée en sélection. Celui qui est au meilleur de sa forme et que le sélectionneur choisit jouera. »

Des mois plus tard, le capitaine du Portugal était revenu sur l'épisode Carvalho, en déclarant : « Carvalho s'est trompé, mais nous nous trompons tous. »

Cette histoire revêt une importance particulière à la lumière de la crise actuelle, après que Jorge Jesus et plusieurs coéquipiers de Ronaldo, aux côtés de Pedro Proença, ont tenté de prendre contact avec lui à l'issue du match contre la Norvège au stade du Dragon, tandis que le joueur a gardé le silence et s'est contenté d'affirmer qu'il livrerait sa version le moment venu.