Le club d'Al-Hilal a essuyé un nouveau coup dur avant la poursuite de son parcours en Roshn Saudi League et en Ligue des champions d'Asie Élite, après avoir confirmé que son ailier brésilien Gabriel Martinelli avait besoin d'une période de soins et de rééducation en raison de la blessure dont il a récemment souffert.

Al-Hilal a annoncé que Martinelli aurait besoin d'une période de soins comprise entre 10 et 15 jours, à la suite d'une blessure aux ischio-jambiers, un coup lourd de conséquences pour l'entraîneur italien Simone Inzaghi, qui sera privé de l'une de ses options offensives lors d'une série de rencontres importantes.

À lire aussi : Tévez crée la surprise au sujet de Messi et Ronaldo et révèle la plus grande différence entre les deux légendes !

Martinelli s'était blessé lors de la rencontre face à Al-Qadisiya, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn League, et avait été contraint de quitter le terrain en seconde période, avant de manquer le match contre Al-Shamal, au Qatar, lors de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, que Al-Hilal a perdu sur le score de 3-1.

Prochains matchs HIL Saudi Pro League 14:00 ALF Regarder

Ainsi, l'ailier brésilien sera absent face à Al-Fateh, match prévu samedi prochain dans le cadre de la douzième journée de la Roshn League, et il ne pourra pas non plus participer à la rencontre contre Shabab Al-Ahli des Émirats, mardi prochain, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

De même, des doutes planent quant à la possibilité pour Martinelli d'être rétabli pour la rencontre face à Al-Ettifaq le 7 novembre, dans le cadre de la treizième journée de la Roshn League, car la date de son retour dépendra de sa réponse au traitement et de la récupération de sa condition physique, sans prendre le risque de l'aligner avant son rétablissement complet.

Le staff technique d'Al-Hilal espère que le joueur retrouvera la forme au plus vite, d'autant plus que l'équipe s'apprête à affronter un calendrier chargé en matchs, tandis qu'Inzaghi devra chercher les solutions adéquates pour compenser l'absence de Martinelli et préserver l'efficacité offensive de l'équipe lors de la prochaine période.