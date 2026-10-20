L'attaquant nigérian d'Al-Ittihad, George Ilenikhena, a ravi le trône de son coéquipier marocain Youssef En-Nesyri au sein du club saoudien, lors de la saison en cours de la Roshn League.

Al-Ittihad s'est déplacé chez Al-Ettifaq, ce mardi, sur la pelouse de ce dernier à Dammam, lors de la dixième journée de la Roshn League saoudienne.

Ilenikhena a ouvert le score pour Al-Ittihad à la 16e minute de la rencontre, après avoir reçu une talonnade du Colombien Richard Ríos dans la surface de réparation, pour l'expédier directement au fond des filets du pied gauche.

Il s'agit du cinquième but inscrit par l'attaquant nigérian avec Al-Ittihad lors de la saison en cours de la Roshn League saoudienne, ce qui fait de lui le meilleur buteur d'Al-Ittihad dans la compétition.

Ilenikhena a devancé Youssef En-Nesyri, qui a lui aussi inscrit 5 buts lors de la saison en cours de la Roshn League, mais l'attaquant nigérian prend l'avantage avec deux passes décisives pour ses coéquipiers, contre aucune pour son homologue marocain, en plus d'avoir disputé un match de moins.

Le duo se dispute le poste d'avant-centre au sein du club d'Al-Ittihad depuis le début de la saison en cours, après qu'Ilenikhena a réussi à briller et à inscrire de nombreux buts décisifs qui l'ont ramené dans les plans de l'entraîneur allemand Jens Wissing.