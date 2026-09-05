Willem II attend toujours sa première victoire de cette saison d’Eredivisie VriendenLoterij. Les Tilburgers ont lourdement chuté à domicile samedi soir contre l’Excelsior : 0-3, sur des buts de David Garden, Rick Meissen et Irakli Yegoian.

Willem II a perdu ses deux premiers matches après la promotion, mais a pris son premier point la semaine dernière à domicile contre le sc Heerenveen : 2-2. Face à l’Excelsior, qui avait pris six points en trois matches avant cette rencontre, l’entraîneur John Stegeman espérait enfin décrocher avec son équipe une première victoire.

L’Excelsior a ouvert le score dès la huitième minute. Yegoian a centré depuis la gauche, Garden a poussé le ballon au fond : 0-1.

Peu après, Willem II est passé tout près de l’égalisation. Devin Haen a trouvé la barre via la jambe d’Eric da Silva Moreira, parti en glissade. Le drapeau s’est toutefois aussi levé, car il y aurait eu une position de hors-jeu.

Le 0-2 est tombé après un peu plus d’une demi-heure : ce n’était pas la première fois cette saison que l’Excelsior se montrait efficace sur corner. En l’occurrence, Meissen a repris de la tête un corner. Willem II n’a opposé que très peu de choses avant la pause.

Au début de la seconde période, Tonny Vilhena, qui faisait ainsi ses débuts avec Willem II, est entré en jeu. Et à un quart d’heure de la fin, les Tilburgers ont aussi vu entrer un autre débutant dans leur équipe avec Chido Obi, prêté par Manchester United.

Ils n’ont toutefois pas pu empêcher la défaite. Bien au contraire : après un long dégagement de Stijn van Gassel et une excellente action, Yegoian a fixé le score final à 0-3 d’une frappe puissante dans le petit filet.