Grâce à un but de la « Safira », l’Afrique du Sud évite le piège tendu par la République tchèque

L’équipe nationale sud-africaine a arraché un match nul 1-1 face à la République tchèque, ce jeudi soir à l’Atlanta Stadium (Géorgie, États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Tchèques n’ont pas tardé à se manifester et ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Michal Sadlík.

Les « Bafana Bafana » ont failli égaliser juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de Thabelo Maseko.

Les Tchèques ont ensuite manqué de doubler la mise dès la 47^e minute par l’intermédiaire de Lukáš Šerv, mais le gardien Ronwyn Williams a repoussé le danger en corner.

Les Sud-Africains ont ensuite obtenu un penalty transformé par Tebohu Mokwena à la 83^e minute, offrant l’égalisation aux Bafana Bafana.

Les deux formations ont continué à se livrer des offensives jusqu’au coup de sifflet final, qui a figé le score à 1-1.

Les deux formations, battues lors de leur entrée en lice, décrochent ainsi leur premier point dans cette Coupe du monde 2026.

Les Tchèques s’étaient précédemment inclinés 1-2 face à la Corée du Sud, tandis que les Sud-Africains avaient perdu 2-0 contre le Mexique.

La rencontre a été dirigée par l’Américaine Torri Penso, devenue ainsi la première femme à arbitrer un match de la Coupe du monde 2026.

La Française Stéphanie Frappart reste toutefois la première femme à avoir arbitré un match de Coupe du monde masculine, lors de Qatar 2022 (Allemagne-Costa Rica).