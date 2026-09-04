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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Grâce à sa victime favorite : « le buteur » Savic écrit une nouvelle page d'histoire avec Al-Hilal

Sergei Sultana-Savic
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
Serbie
Arabie saoudite

Le milieu de terrain serbe poursuit sur sa lancée

Le Serbe Sergej Milinković-Savić, milieu de terrain d'Al-Hilal, a écrit une nouvelle page d'histoire avec le club lors de l'affrontement face à Al-Shabab en Saudi Pro League.

Al-Hilal s'est déplacé pour affronter Al-Shabab, ce vendredi, au stade SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Savić a ouvert le score pour Al-Hilal à la 53e minute de jeu, en déviant au fond des filets un centre au ras du sol de l'arrière Mohamed Mazraoui.

Il s'agissait du quatrième but inscrit par le milieu de terrain serbe avec Al-Hilal cette saison en Saudi Pro League, pour un quatrième match consécutif, puisqu'il avait marqué lors de chacune des trois dernières rencontres.

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C'est désormais le meilleur début de saison de Savić avec Al-Hilal depuis son arrivée en provenance de la Lazio lors du mercato estival de 2023.

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Âgé de 31 ans, il a poursuivi son excellente forme dans les derbies contre Al-Shabab, ce but étant le cinquième qu'il inscrit dans leurs filets, faisant d'eux sa victime favorite en Saudi Pro League, avec un but d'avance sur Al-Akhdoud, selon le réseau de statistiques Opta.

À noter que Savić reste le meilleur buteur d'Al-Hilal en Saudi Pro League cette saison, et le deuxième meilleur buteur de la compétition toutes équipes confondues, à deux buts de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli.

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