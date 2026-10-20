Il y a de la tension dans le vestiaire de Manchester United, rapporte Gary Neville sur Sky Sports. L’ancien joueur est assez certain qu’Amad Diallo et Lisandro Martínez se sont disputés.

La semaine dernière, Manchester United s’est incliné sans vraiment faire le poids en Ligue des champions. En déplacement sur le terrain de l’Atlético de Madrid, les Red Devils ont perdu 2-0.

Après la rencontre, Martínez s’est exprimé devant les caméras d’Amazon Prime. Il a accordé un entretien cinglant dans lequel il a ouvertement critiqué le directeur sportif du club.

Selon Martínez, le club a beaucoup trop peu investi dans son effectif l’été dernier. Il en attendait bien davantage. Ses déclarations lui ont valu de nombreuses critiques. Le club envisage de ne pas lever l’option permettant de prolonger son contrat d’un an.

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Après l’entretien du défenseur argentin, Diallo a publié un message sur Snapchat : « Une honte absolue, je suis sans voix. » Cette publication a également suscité une vive polémique.

Neville est convaincu que la publication de Diallo visait Martínez. « Je crois qu’ils ont eu une discussion très animée dans le vestiaire, qu’ils se sont disputés. À cent pour cent. Il est impossible qu’ils n’aient pas abordé cette question avec Martínez. »

« Quand on pense au message d’Amad Diallo sur Snapchat, il visait son coéquipier. Il est donc clair qu’ils sont en conflit. Martínez est allé trop loin, mais Amad aussi », conclut-il.