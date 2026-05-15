Godts s'exprime pour la première fois au sujet de son absence de la sélection belge pour la Coupe du monde

Vendredi, Mika Godts a réagi pour la première fois sur Instagram à la décision du sélectionneur Rudi Garcia de ne pas le retenir dans la liste définitive de l’équipe de Belgique pour la Coupe du monde. Le coach a en effet choisi Jérémy Doku (Manchester City) et Leandro Trossard (Arsenal) pour occuper le poste d’ailier gauche.

« La sélection a été annoncée aujourd’hui et le sélectionneur a fait ses choix. J’ai tout le respect pour cela », débute Godts dans sa story Instagram au sujet de son absence à la Coupe du monde.

« Le football est une compétition. Parfois, on la suit depuis les tribunes ou devant son téléviseur, mais toujours avec la même intensité. Je soutiendrai les Diables Rouges avec passion, qu’il s’agisse des vestiaires, du banc ou du salon. » L’attaquant de l’Ajax espère surtout que ses compatriotes brilleront aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il conclut : « Que je sois là ou non, le sélectionneur prend toujours ses décisions dans l’intérêt de l’équipe, et je les respecterai toujours, car l’équipe passe avant tout. »

« Je continuerai à travailler dur chaque jour, car si l’équipe a besoin de moi, je serai là », conclut-il.

Vendredi, en conférence de presse, le sélectionneur a confirmé que Doku et Trossard étaient ses premiers choix sur l’aile gauche, laissant Godts, pourtant auteur d’une excellente saison avec l’Ajax, à quai pour le Mondial. Le club néerlandais a toutefois été prié de le maintenir en stand-by, au cas où il devrait finalement rejoindre le groupe.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, qui s’est exprimé vendredi sur X, Garcia aurait écarté Godts par crainte que l’ailier ne vive mal un manque de temps de jeu au cours de la compétition.