Mika Godts a fait ses adieux à l’Ajax et à ses supporters lundi via Instagram. La recrue du Paris Saint-Germain laisse d’ailleurs la porte ouverte à un éventuel retour au club d’Amsterdam.

« Il y a 3,5 ans, un rêve a commencé à l’Ajax. Un rêve qui est devenu bien plus que cela. D’un garçon arrivé dans le club de ses rêves à un homme qui regarde aujourd’hui avec fierté tout ce que cette période lui a apporté », a fait savoir Godts à ses 230 000 abonnés sur Instagram.

« Les gens, les moments, les leçons et tout le soutien reçu en chemin. À tous ceux qui ont fait partie de ce voyage depuis le début, en cours de route et jusqu’à la fin : merci. Vous aurez toujours une place spéciale dans mon cœur. Cela ne ressemble pas à des adieux, mais à un au revoir. Ajacied un jour, Ajacied toujours », a conclu Godts dans son message de remerciement adressé aux supporters de l’Ajax.

Parmi eux, l’Ajax, Rayane Bounida, Owen Wijndal, Sean Steur et Anton Gaaei ont notamment laissé des cœurs dans les commentaires à l’attention de Godts, parti de l’Ajax. Plus de 20 000 likes ont déjà été distribués sur Instagram.

Godts a disputé un total de 115 matches avec l’équipe première de l’Ajax. Sur cette série, l’ailier belge a inscrit 26 buts et délivré 28 passes décisives.

Le talentueux joueur de couloir va rejoindre le PSG pour un montant pouvant atteindre 55 millions d’euros. Godts devient ainsi le cinquième Ajacied le plus cher de l’histoire à quitter le club.