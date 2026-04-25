Samedi soir, l'Ajax a signé une victoire précieuse (0-2) sur la pelouse du NAC Breda. Les Amstellodamois ont pris les devants juste avant la mi-temps grâce à des réalisations d'Oscar Gloukh et de Mika Godts, le deuxième but étant particulièrement remarquable. Après la pause, le NAC a bien tenté de revenir au score, mais sans jamais se montrer réellement dangereux. Grâce à ce succès, l’Ajax occupe provisoirement la quatrième place de la VriendenLoterij Eredivisie, chippant la position du FC Twente, qui affronte simultanément le troisième, le NEC.

Côté Ajax, Youri Regeer effectue son retour direct dans le onze de départ, poussant Ko Itakura sur le banc, tandis que Takehiro Tomiyasu purge son suspension. Chez le NAC, la défense centrale est improvisée avec des milieux de terrain.

Le début de rencontre, joué sur un rythme soutenu, a offert des occasions aux deux équipes : NAC a d’abord alerté par l’intermédiaire de Raul Paula, tandis que l’Ajax répondait par une tête de Wout Weghorst.

Après vingt minutes, les visiteurs ont ouvert le score : Steven Berghuis a lancé Mika Godts, dont la passe décisive a trouvé Oscar Gloukh seul face au but. Ce dernier a conclu avec sang-froid (0-1).

Le NAC a ensuite tenté de réagir et s’est créé des occasions sur coups de pied arrêtés, mais le danger est resté limité. Les locaux ont peiné à percer la défense amstellodamoise, tandis que l’Ajax restait à l’affût en contre-attaque.

Juste avant la mi-temps, le moment fort du match est intervenu : Mika Godts a entamé un impressionnant solo depuis son propre camp, a effacé quatre joueurs du NAC avant de contourner le gardien et de conclure. Un but qui rappelait celui marqué par Zlatan Ibrahimović en 2004 sous les couleurs de l’Ajax contre le même NAC.

Après la pause, le NAC a mis de côté sa timidité et a nettement accru son agressivité. L’équipe a immédiatement mis l’Ajax sous pression et s’est créé une occasion sur corner, mais le gardien Maarten Paes a préservé ses filets. Les Ajacides ont visiblement peiné à s’adapter au style de jeu physique des locaux.

Malgré une domination stérile, les locaux ne se créent pas d’occasions franches. Dans une seconde période bien terne, l’Ajax se procure tout de même une opportunité majeure par Godts, dont la frappe est repoussée par Daniel Bielica.

À quatre minutes du terme, le NAC s’est enfin montré menaçant : Denis Odoi a adressé un bon centre depuis la ligne de touche vers André Ayew, seul aux six mètres, mais l’attaquant a tiré juste à côté. Les locaux n’ont pas fait mieux. Dans le temps additionnel, l’Ajax a encore touché le poteau après une action individuelle de Rayane Bounida.







