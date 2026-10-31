Jeremiah St. Juste manquera le match de Feyenoord contre Fortuna Sittard samedi en raison d’une blessure à la cheville. Giovanni van Bronckhorst a désigné Javi López pour le remplacer lors de cette rencontre à De Kuip, dont le coup d’envoi sera donné à 16 h 30.

Tjark Ernst gardera les buts face à Fortuna. Givairo Read occupera le flanc droit, tandis que López, auteur d’une bonne entrée en jeu contre le PSV, jouera au poste d’arrière gauche. Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol formeront la charnière centrale de Feyenoord.

Des noms familiers au milieu de terrain de Feyenoord. Charles Vanhoutte et Oussama Targhalline seront chargés de la récupération, tandis que Gjivai Zechiël aura la liberté de se projeter vers le but de Fortuna.

Pas de surprise non plus en attaque pour l’équipe à domicile. Anis Hadj Moussa, à droite, et Luciano Valente, à gauche, occuperont les ailes face à l’équipe du Limbourg. Nacho Ferri mènera l’attaque du leader de la VriendenLoterij Eredivisie.

Feyenoord avait très mal commencé contre le PSV la semaine dernière, mais était tout de même parvenu à prendre un point (1-1). Fortuna a marqué in extremis face à Excelsior et a ainsi décroché trois points importants à domicile.

Le malchanceux Jakub Moder sera, lui aussi, absent. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Composition de Fortuna Sittard : Branderhorst ; Guth, Van Ottele, Hubner ; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus ; Ihattaren, Descotte ; Zeefuik.