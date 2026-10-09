Bonne nouvelle pour Feyenoord : Anis Hadj Moussa est suffisamment en forme pour jouer samedi soir contre l’AZ. C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst vendredi en conférence de presse à l’approche du choc.

Hadj Moussa comme Watanabe sont revenus prématurément à Feyenoord lors de la dernière trêve internationale. Tous deux souffraient d’une légère blessure.

À la question de savoir s’ils seront disponibles contre l’AZ, Van Bronckhorst a répondu : « Hadj Moussa, oui. Il s’est finalement bien entraîné et sera donc disponible pour demain. »

« Pour Watanabe, nous devons encore attendre pour voir si le match de demain n’arrive pas un peu trop tôt. Nous verrons donc cela demain. »

Les deux joueurs de Feyenoord qui seront de toute façon absents contre l’AZ sont Gijs Smal et Jakub Moder. Ce dernier s’est toutefois déjà entraîné cette semaine avec le groupe. Smal en est lui aussi tout proche.

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À propos de Moder, Van Bronckhorst a déclaré : « J’espère qu’il pourra avoir du temps de jeu dans les prochaines semaines. Ce sont des choses positives. Est-ce qu’un départ est une option ? Non, pas pour moi. C’est un joueur avec beaucoup de qualités, il doit maintenant retrouver la forme. » Jeudi, les médias polonais rapportaient encore que Lech Poznan étudiait la possibilité de faire revenir Moder en Pologne.

Le duel entre Feyenoord et l’AZ oppose l’actuel deuxième et le leader de l’Eredivisie VriendenLoterij. L’écart au classement est de deux points. Le coup d’envoi sera donné samedi soir à 18 h 45 à De Kuip.