Comment regarder Gibraltar - Malte avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League D - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibraltar reçoit Malte à l’Europa Sports Park pour un match de groupe de la Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA, avec la première place du classement en jeu.

Malte aborde la rencontre en tête du groupe et cherchera à creuser l’écart grâce à un nouveau résultat positif à l’extérieur.

Le Gibraltar de Scott Wiseman traverse une période difficile dans cette campagne de Ligue des nations. Troisième du groupe, il s’est incliné 2-0 à domicile face à Andorre lors de son dernier match dans la compétition, un résultat qui ne lui laisse que de minces espoirs de terminer en tête.

Malte, entraînée par Emilio De Leo, arrive en pleine confiance. Elle a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont une victoire 1-0 contre Andorre et un succès 1-2 sur le terrain d’Andorre. Sa régularité lui permet d’occuper solidement la première place.

Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 lors de leur précédente rencontre dans cette édition de la Ligue des nations. Elles savent donc ce qui est en jeu pour leurs retrouvailles. Malte voudra faire mieux ; Gibraltar a besoin de points pour rester dans la course.