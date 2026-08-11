« Gianni Infantino est fantastique. S’il s’en va, la Coupe du monde… »

Le président américain Donald Trump a ouvertement affiché son soutien à Gianni Infantino. Le président de la FIFA est sous une énorme pression, mais son éventuelle destitution serait, selon Trump, une grave erreur.

C’est ce qu’a fait savoir Trump via Truth Social, une plateforme de réseaux sociaux qu’il a lui-même fondée. Ce n’est un secret pour personne que les deux hommes ont noué, ces derniers temps, autour de la Coupe du monde 2026, une très bonne relation.

« Il est fantastique », a déclaré Trump. « Infantino vient d’organiser la Coupe du monde la plus réussie de tous les temps. S’il s’en va, le tournoi ne sera plus jamais aussi réussi ni aussi rentable. »

Infantino a récemment été la cible de critiques en raison de son projet controversé de vendre en partie les droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs. Ce projet de plusieurs milliards, d’environ 15 milliards de dollars, a finalement capoté après une forte opposition du monde du football, après quoi le patron de la FIFA s’est vu contraint de retirer la proposition.

Trump a toutefois toujours confiance en Infantino. Au sein du gouvernement américain, on estime qu’Infantino « a tenu ses promesses » et qu’il peut donc compter sur de la loyauté. Cette confiance ne sort pas de nulle part : les liens entre Trump et le patron de la FIFA se sont resserrés au fil des dernières années.

Ainsi, lors du tirage au sort de la Coupe du monde, Infantino a remis au président américain le nouveau « peace prize ». Trump aurait également, par le passé, envisagé Infantino pour un poste important au sein des Nations unies.

« Je suis certain que le président fera tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider », a récemment confié une source à The Telegraph. « Je ne pense pas que le président reviendra sur son opinion à son sujet, car c’est une personne loyale. Gianni a vraiment obtenu la Coupe du monde pour les États-Unis. Nous apprécions cela. »