Faouzi Ghoulam, ancien coéquipier de Fabián Ruiz à Naples, a révélé des détails croustillants sur le transfert du milieu de terrain espagnol au Paris Saint-Germain en 2022, affirmant que le Real Madrid souhaitait le recruter avant que le club français ne conclue l'opération.

Ghoulam a déclaré, dans des propos accordés au journal Corriere dello Sport, que Carlo Ancelotti voulait ramener Fabián Ruiz au Real Madrid, à un moment où il ne restait plus qu'une seule année de contrat au joueur avec Naples, ce qui lui aurait permis de partir gratuitement par la suite.

Ghoulam a expliqué que le Real Madrid n'était pas en mesure d'agir à cette période, car il était concentré sur sa tentative de recruter Kylian Mbappé avant que celui-ci ne prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Il a ajouté que le club français avait eu connaissance du désir du Real Madrid de recruter Fabián Ruiz, et qu'il s'était alors empressé de le signer avant que le club espagnol ne bouge, estimant que l'opération s'inscrivait dans le cadre d'une volonté de faire échouer le plan du Real Madrid.

Ghoulam a affirmé : « Fabián était à Naples, et Ancelotti voulait le faire revenir au Real Madrid », ajoutant que les débuts difficiles du joueur au Paris Saint-Germain n'étaient pas dus à un manque d'envie du club à son égard, selon son analyse, mais au fait que l'opération était aussi liée au fait d'empêcher le Real Madrid de l'obtenir.

Ghoulam a conclu ses propos en saluant le niveau de Fabián, affirmant que le Paris Saint-Germain l'avait recruté pour cette raison, avant de tomber sur le meilleur milieu de terrain du monde, soulignant que l'insistance d'Ancelotti à le recruter était la preuve de sa valeur technique.