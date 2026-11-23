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Carsten Ramelow, président du syndicat des joueurs Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), s’est joint aux critiques dans le cas de Jamal Musiala et s’en est vivement pris aux dirigeants du Bayern Munich.

Par leur façon de traiter Musiala, les dirigeants envoient un « mauvais signal », a déclaré l’ancien international à RTL/Sky Sport, avant d’insister : « Je pense que les dirigeants ont vraiment marqué un but contre leur camp. »

Ramelow (52 ans) a reproché à Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du club munichois, et à ses collègues de perdre de vue l’être humain derrière le joueur. « Ce garçon me fait vraiment de la peine », a-t-il déclaré. « Ce que beaucoup oublient, c’est que, même si les joueurs gagnent aujourd’hui beaucoup plus qu’à notre époque, ce ne sont que des êtres humains. Et dans le football aussi, le mental est extrêmement important. » Les critiques venues de son propre club n’ont « pas aidé », bien au contraire : « Je pense que cela laissera des traces. »

Cela vaut aussi pour l’image du Bayern Munich. « Le Bayern a toujours été connu comme un club très solidaire, qui a aussi aidé beaucoup d’anciens joueurs. Entendre cela aujourd’hui est évidemment un mauvais signe », a déclaré Ramelow. « Mener un tel débat publiquement, ce n’est vraiment pas dans les habitudes du Bayern Munich. Cela ne se fait pas. »

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Ramelow a rejeté l’idée, avancée notamment par Rummenigge, selon laquelle le contrat de Musiala pourrait être modifié si le meneur de jeu ne retrouvait pas toutes ses capacités à la suite de sa maladie neurologique. « Il faut rappeler une chose : un contrat est un contrat. Il a été signé par les deux parties, on ne peut pas revenir dessus. »