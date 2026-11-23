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Steven Gerrard, légende de Liverpool, a vivement critiqué Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de Manchester United, après la lourde défaite 4-0 de son équipe face à Liverpool, hier, dimanche, à Anfield, en Premier League. Il a averti que les décisions du technicien pourraient provoquer un conflit avec l'un des meilleurs joueurs de l'équipe.

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Les espoirs de Manchester United de réussir un départ solide avec son nouvel entraîneur se sont envolés dès les premières minutes de la rencontre. Liverpool a pris le contrôle du jeu et mené de deux buts dans le premier quart d'heure, profitant de la confusion des visiteurs après l'expulsion de Leny Yoro à la 8e minute.

Réduit à dix, Manchester United n'est jamais parvenu à revenir dans le match. Les Mancuniens ont continué de souffrir face à la pression offensive des locaux, qui ont exploité leur supériorité numérique et multiplié les menaces, avant que Rio Ngumoha et Víctor Muñoz n'ajoutent deux buts en seconde période. Liverpool s'est finalement imposé largement, 4-0.

Si l'infériorité numérique a contribué à creuser l'écart, la prestation de Manchester United dès le coup d'envoi a soulevé de nombreuses interrogations, notamment sur les choix de Pochettino. Pour son premier grand test face au rival historique, le technicien a été critiqué pour ses décisions dans la composition de sa défense.

La décision la plus controversée a été d'écarter Harry Maguire du onze de départ au profit de Matthijs de Ligt, alors que le défenseur néerlandais revient tout juste d'une longue absence due à une blessure. Ce choix avait déjà suscité des questions avant le coup d'envoi.

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Les critiques se sont amplifiées après que De Ligt a joué un rôle dans l'action ayant conduit à l'expulsion de Leny Yoro. Pochettino s'est alors retrouvé sous une pression accrue en raison de ses choix défensifs, d'autant que Maguire, entré en jeu, a livré une bonne prestation et s'est montré capable de contenir les offensives de Liverpool malgré les circonstances difficiles de son entrée.

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Gerrard ne s'est pas contenté de critiquer la composition. Il a estimé qu'écarter Maguire dans un match de cette envergure relevait d'un certain manque de respect envers le défenseur anglais, assurant que son expérience faisait de lui le choix le plus indiqué pour diriger la défense de Manchester United dans l'un des matchs les plus importants de la saison.

« Je pense qu'il s'est trompé, je pense qu'il s'est trompé dans le choix de sa défense, en écartant un titulaire dans un match de cette envergure. C'est le match le plus important du pays, et tous les regards sont braqués sur lui dans le monde entier », a déclaré Gerrard dans l'émission « The Overlap ».

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La légende de Liverpool a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « Est-il logique d'aligner un joueur qui n'a pas joué depuis novembre dernier ? On peut comprendre que l'entraîneur veuille arriver, imposer sa patte et changer certaines choses qui se faisaient auparavant, mais Harry Maguire est leur meilleur défenseur à l'heure actuelle, et il aurait dû commencer le match. »

Gerrard a poursuivi ses critiques : « Oubliez les jeunes joueurs qui ne sont peut-être pas prêts pour le moment. Matthijs de Ligt est absent depuis longtemps, et Harry Maguire est actuellement leur meilleur défenseur. Il a clairement fait la différence à son entrée, et il faisait partie des joueurs qui donnaient tout. »

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Gerrard a cité une intervention défensive de Maguire après son entrée en jeu, expliquant qu'il avait réussi un tacle décisif à la 38e ou 39e minute, empêchant un but tout fait de Liverpool. Il a souligné que le défenseur anglais se distingue par sa combativité et son refus d'abdiquer, même s'il n'est pas un joueur parfait et que ses performances ne sont pas exemptes d'erreurs.

La légende de Liverpool a assuré avoir suivi de nombreux matchs de Manchester United cette saison et considère Maguire comme l'un de ces joueurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour aider l'équipe. « C'est le genre de joueur qui retrousse ses manches et essaie. Certes, il n'a pas été parfait, mais ne pas l'aligner et faire jouer De Ligt à sa place, j'ai considéré cela comme une forme de manque de respect », a-t-il ajouté.

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Alors que les critiques à l'encontre de Pochettino se poursuivent en raison de ses choix, Manchester United fait face à un autre défi : la nécessité de renforcer sa ligne défensive. La défaite contre Liverpool a révélé l'ampleur des problèmes de l'équipe en défense, et le recrutement de nouveaux défenseurs devient l'un des dossiers importants qui attendent la direction lors du prochain mercato d'hiver.

Gerrard estime que Manchester United ne peut pas attendre la fin de la saison pour régler ses problèmes défensifs. Il appelle le club à agir lors du mercato d'hiver, en janvier, et à recruter des défenseurs dotés de la qualité et de l'expérience nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau, avertissant que repousser cette étape à l'été pourrait compliquer davantage la situation.

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« Tout dépend simplement de qui est disponible et de qui veut vendre et se séparer de bons joueurs en ce moment, donc ils devront payer des sommes importantes », a déclaré Gerrard, en référence à la difficulté de recruter des défenseurs de qualité en milieu de saison, d'autant que les clubs ne seront pas prêts à lâcher facilement leurs meilleurs éléments.

Il a ajouté : « Cela aura un prix, car si United veut recruter, ils ont besoin de défenseurs de classe mondiale en janvier. Attendre l'été pourrait être trop tard, donc ils ont besoin de défenseurs de classe mondiale. »

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Gerrard a conclu en soulignant la difficulté de la mission qui attend la direction de Manchester United, s'interrogeant sur le club qui pourrait laisser partir ses meilleurs défenseurs en janvier. Il a indiqué que de tels transferts ne seraient possibles qu'avec des offres financières colossales, ce qui place la direction face à un véritable test si elle veut corriger rapidement les failles défensives.