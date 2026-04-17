Georginio Wijnaldum sait désormais avec certitude où il ne jouera pas la saison prochaine

D’après le journaliste anglais Ben Jacobs, Georginio Wijnaldum entame ses derniers mois à Al-Ettifaq. Le milieu de terrain de 35 ans est pourtant sous contrat avec le club de Saudi Pro League jusqu’au 30 juin 2026.

Selon lui, Al-Ettifaq ne dispose pas du budget nécessaire pour lui proposer une prolongation. Les deux parties devraient donc se séparer d’un commun accord, précise-t-il sur X. Seule une augmentation de budget de dernière minute pourrait encore changer la donne.

Arrivé le 2 septembre 2023 avec un contrat de trois ans, le milieu de terrain totalise 96 matchs sous le maillot d’Al-Ettifaq, ponctués de 36 buts et 16 passes décisives. Il n’a toutefois remporté aucun titre au cours des trois dernières saisons.

International néerlandais à 96 reprises, le milieu de terrain a précédemment porté les couleurs de Feyenoord, PSV, Newcastle United, Liverpool, Paris Saint-Germain et AS Rome.

Malgré l’absence de titre avec ce club, le milieu de terrain, toujours convoqué en équipe nationale, garde espoir d’être sélectionné pour la Coupe du monde. Âgé de 35 ans, il a disputé son dernier match avec les Oranje lors de l’Euro, mais il affiche un niveau de forme prometteur : 14 buts et 6 passes décisives en 28 rencontres officielles cette saison.

Driessen n’exclut pas que le sélectionneur Ronald Koeman fasse appel à son chouchou. Wijnaldum saura fin mai s’il intègre la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde ou s’il peut réserver ses vacances.

Selon Sky Sports, il viserait un retour en Premier League, où il a déjà porté les couleurs de Newcastle et Liverpool.