Une nouvelle qui flottait dans l’air depuis plusieurs jours et qui est devenue officielle ce matin : Diego Lopez ne fait plus partie de la direction du Genoa. Il a quitté son poste de Chief of Football du club, qui est en train de réorganiser le secteur dédié au mercato en s’appuyant sur le duo composé de Stefano Melissano et Francois Modesto (l’officialisation de leur arrivée devrait également intervenir sous peu).





« Le Genoa CFC annonce la fin de sa relation professionnelle avec Diego López, qui quitte le rôle de Chief of Football du club. La société tient à lui exprimer ses plus sincères remerciements pour son engagement, le développement des différentes zones de la structure sportive, le dévouement et le grand professionnalisme dont il a fait preuve au cours de son mandat à la tête du secteur technique du Genoa. Le Genoa CFC adresse à Diego López ses meilleurs et plus sincères vœux pour la suite de sa carrière professionnelle. »