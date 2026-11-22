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Le match de Lorenzo Colombo n'aura duré que cinq minutes. L'attaquant du Genoa, né en 2002, souffre depuis un mois de problèmes à la cheville que Danele De Rossi espérait voir résolus pendant la trêve. Entré à la place d'Osmajic à la 83e minute lors de la victoire 2-0 du Genoa contre Sassuolo, acquise grâce à un doublé du Monténégrin, il a été contraint de quitter le terrain à la 88e minute, alors que tous les remplacements avaient été effectués.

CE QUI S'EST PASSÉ : Sous une pluie battante, sur un terrain glissant, Colombo s'est lancé au duel avec Cinquegrano pour tenter de lui prendre le ballon. Sans parvenir à le récupérer, il s'est immédiatement effondré, visiblement en proie à une douleur intense. Dans un premier temps, la position de l'attaquant au sol a fait craindre le pire au staff médical, mais il est ensuite apparu que le problème était en réalité purement physique et concernait plus précisément le genou.

UN PROBLÈME AU GENOU : Selon les commentateurs de Dazn, Colombo a dû quitter le terrain et regagner immédiatement les vestiaires, alors que tous les remplacements avaient été effectués. Après un premier examen, il semblerait souffrir d'une entorse du genou. Le staff médical a dû le porter pour l'évacuer du terrain. D'après les premières informations, le problème serait assez sérieux.

LES MOTS DE DE ROSSI : « Il s'est blessé au genou, je n'en sais pas plus pour le moment. Espérons seulement que ce soit le moins grave possible, même s'il a mal. »