Génésio veut voir le dossier Camavinga se régler au plus vite

L'entraîneur rennais espère que l'avenir de son jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga se réglera rapidement, y compris pour lui.

Eduardo Camavinga ne sait pas encore s'il jouera encore sous le maillot du Stade Rennais cette saison. En fin de contrat en juin prochain, le jeune milieu de terrain de 18 ans a été convoité par Manchester United et le PSG depuis le début du mercato, mais a débuté la nouvelle saison en Bretagne.

Pour une prestation difficile lors du match nul face à Lens (1-1) lors de la première journée le week-end passé. "J’ai trouvé que sa première période était plutôt correcte. Il a récupéré des ballons, il s’est projeté, il a proposé des solutions", l'a défendu Bruno Génésio ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du derby contre Rennes.

"A l’image de l’équipe, c’était un peu moins bien en seconde période. Mais vous savez, un joueur de foot est avant tout un homme. Tout ce qu’il a comme émotions en dehors du terrain a un impact sur ses performances. Il ne peut pas en être autrement. Encore plus chez un joueur qui n’a que 18 ans, et on l’oublie parfois."

Le tout dans un contexte difficile avec le mercato en fond. "Je pense que beaucoup de choses se passent dans sa tête. Il ne peut pas exprimer son potentiel, qu’il n’a pas perdu", a poursuivi Génésio.

"Parfois il y a des choses au niveau de la tête qui font que les jambes sont moins bien. Je ne suis pas là pour faire des cadeaux, je suis là pour faire une équipe compétitive. Il a montré des signes positifs à l’entraînement. Il est capable de performer malgré tout ce qui se dit autour de lui. Son match n’a pas été catastrophique comme j’ai pu le lire.

"La seule explication aujourd’hui c’est qu’il doit régler sa situation. Tant qu’il sera un petit peu entre les deux… Il faut se mettre à la place de ce joueur de 18 ans, devenu international, qui ne sait pas aujourd’hui s’il va rester ou partir", dit encore l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

"C’est difficile à gérer. Ce qui règle les problèmes, c’est le terrain. La difficulté, c’est que les jeunes joueurs sont vite confrontés à tout ça."