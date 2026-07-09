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Geert WildersImago
Rian Rosendaal

Traduit par

Geert Wilders s'exprime sur X immédiatement après l'élimination du Maroc

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde

Geert Wilders se réjouit de l’élimination du Maroc à la Coupe du monde. Immédiatement après la défaite 2-0 face à la France en quarts de finale, le président du groupe parlementaire du PVV a publié un message sur X et Instagram.

« La volonté de Dieu », écrit-il en caractères arabes, avant d’ajouter, sous une photo d’avion : « Vive la France ! »

Les Marocains ont tenu tête aux Bleus jusqu’à la mi-temps, mais l’équipe de Didier Deschamps a frappé après la pause par l’intermédiaire de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, validant ainsi son billet pour le dernier carré.

Plus tôt dans la compétition, il avait déjà publié sur Instagram une photo le montrant, dans le rôle d’arbitre, en train de brandir un carton rouge à un joueur marocain, avec pour légende : « Ça va aller ». 

Après l’élimination des Pays-Bas par le Maroc, le chef du PVV avait pourtant félicité l’équipe marocaine pour sa victoire.

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