Gavi réagit de manière très surprenante à la suspension éventuelle de Leandro Paredes

Leandro Paredes a complètement perdu ses nerfs après la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine (1-0). De nouvelles images révèlent que Gavi a d’abord asséné un coup violent à l’Argentin, avant que Paredes ne le plaque brutalement au sol. L’Espagnol a depuis réagi à cet incident.

Dans un premier temps, Paredes semblait être l’instigateur principal de la bagarre générale qui a éclaté après le coup de sifflet final. Pourtant, des images antérieures montraient déjà clairement que Nahuel Molina avait été le premier à asséner un coup de poing à la poitrine de Rodri, alors que ce dernier s’apprêtait à célébrer le titre mondial avec ses coéquipiers.

La tension a ensuite monté d’un cran : Éric García et Paredes en sont venus aux mains, l’Argentin allant jusqu’à asséner un coup de pied au défenseur ibérique alors qu’il chutait. C’est à ce moment que Gavi s’est également mêlé à l’affrontement. Pour l’heure, aucune suspension n’a été prononcée à la suite de ces incidents.

Interrogé lors de la cérémonie d’hommage à la sélection espagnole à Madrid au sujet d’une éventuelle suspension de Paredes, Gavi a tranché : « Pour être honnête, je ne pense pas qu’il doive être suspendu. »

« Ce n’est peut-être pas un bon exemple pour ses enfants, mais le football a aussi un côté qui peut être un peu plus violent », a-t-il relativisé. « Il aurait été plus logique d’expulser Paredes pendant le match et d’en rester là », a conclu le tout nouveau champion du monde.

La FIFA a ouvert une enquête sur les incidents survenus après la finale, sans préciser l’épisode visé, mais il s’agit manifestement de l’altercation dont Paredes est l’un des principaux protagonistes. Le dossier a depuis été transmis aux instances disciplinaires et éthiques de l’instance mondiale.