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Gattuso parle de la maladie : « 15 ans de cortisone, 7 sans alcool. Les gens restent au lit »

Gennaro Gattuso, entraîneur de la Lazio, a également évoqué sa maladie, avec laquelle il vit depuis longtemps, lors de son intervention au « Festival dello Sport » qui se tient à Trente, en s’attardant sur son traitement quotidien et sur le combat qu’il mène depuis des années.



Gattuso parle de la maladie auto-immune qui l’a touché

Gattuso vit avec une myasthénie oculaire depuis des années : « J’ai arrêté de jouer à cause de la maladie auto-immune que j’ai contractée. Et cela fait quinze ans que je prends de la cortisone. Toutes ces années, j’ai dit qu’il y a des gens qui, avec ma maladie, restent alités pendant 4 à 5 mois parce qu’ils n’arrivent pas à bouger. J’ai accepté la maladie, je travaille dessus. Mais ça me coûte, parce que prendre de la cortisone tous les jours, ce n’est pas facile. Cela fait 6 à 7 ans que je ne bois aucun type d’alcool. On continue jusqu’à ce que Dieu nous donne la force de continuer. »

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