Gasperini : « United et le PSG ? Dans certains secteurs, nous sommes peu nombreux… »

L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, s’est exprimé au micro de Sky Sport après la victoire 4-0 face au Slovan Bratislava en Ligue des champions :





Gasperini, félicitations pour cette belle victoire.

« Merci, bonsoir à tous. »

Commençons par la nouvelle : Pellegrini est sorti en raison d’un problème musculaire. Nous donnerons évidemment plus de précisions demain. Ce sont des matches qui semblent faciles au bout du compte, mais rien n’est facile en Ligue des champions. Aujourd’hui, vous avez tout maîtrisé, vous vous êtes créé beaucoup d’occasions et n’avez pris aucun risque. L’équipe va bien.

« Oui, bien sûr. C’est une équipe qui a le moral et qui va bien. Elle ne doit simplement pas trop se satisfaire d’elle-même, n’est-ce pas ? Elle doit toujours faire les choses essentielles, jouer avec régularité et, lors de soirées comme celle-ci, elle peut aussi se permettre d’être un peu plus précise. »





Les points positifs après la défaite contre le Real : d’abord, la réaction de l’équipe. Elle ne s’est pas trop attardée sur ces sept minutes et a immédiatement rebondi. Ensuite, vous avez institutionnalisé la rotation. Six ou sept changements, mais les principes restent bien ancrés dans le groupe. Sur 180 minutes, ce ne sont pas de petites réponses, n’est-ce pas ?

« Non, non, ce sont des réponses extrêmement importantes, car le calendrier est ce qu’il est. Nous avons besoin que tous les joueurs, lorsqu’ils entrent en jeu, soient à la hauteur de ce que demande la Roma. Ces réponses sont importantes, car elles nous permettent d’avancer avec confiance et d’élargir à presque tout le groupe le nombre de titulaires potentiels. »





À propos des prochains matches contre le PSG et Manchester United.

« Oui, la seule chose qui m’inquiète un peu, c’est que chaque fois que nous jouons ce type de match, nous risquons de perdre un joueur. Nous venons de récupérer Cristante et nous perdons Pellegrini. À certains postes, nous sommes vraiment un peu justes en nombre. C’est le seul danger de ces matches. Pour le reste, nous les attendons avec impatience, ils sont exceptionnels. Pour moi, ils représentent une épreuve incroyable. Mais quel que soit le résultat, on retire toujours de ces rencontres davantage d’enseignements et la possibilité de progresser. La Ligue des champions est extraordinaire pour cela et nous aborderons ces deux matches dans cet esprit. »





L’attitude de l’équipe lors de ces deux derniers matches a été, selon moi, vraiment surprenante d’une certaine manière. Du moins, elle m’a surpris, car après ce très beau match, que je qualifie de très beau match contre le Real Madrid, il y avait un risque… Et pourtant, la réponse de presque tout l’effectif a été incroyable. C’est une grande réussite de votre part, car on pouvait penser que l’équipe sous-estimerait ce match. Au contraire, les joueurs ont joué à fond, avec une agressivité vraiment enthousiasmante. C’est vraiment une belle équipe, coach.

« Merci, merci. Mais il était important pour nous de livrer tout de suite un match sérieux, à la fois parce que nous avions besoin des trois points et parce qu’en Ligue des champions, aucune équipe n’est facile à affronter. Il n’y en a déjà pas en championnat, alors imaginez en Ligue des champions. Nous avons sans aucun doute été bons dans notre manière d’aborder la rencontre. Je dois dire aussi que nous faisons beaucoup tourner les joueurs d’un match à l’autre, ce qui permet à la plupart d’entre eux de garder une certaine fraîcheur. Enfin, au moins, cela nous évite d’avoir trop d’excuses liées à la fatigue, même si je pense qu’à ce stade, quand on joue, invoquer la fatigue est un peu excessif. Mais en jouant ce type de matches, on trouve aussi du rythme et une meilleure condition physique. En ce moment, certains de mes joueurs se sentent franchement bien et, tant qu’ils sont dans cet état, il est juste de les faire jouer. »



