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Rian Rosendaal

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García a récupéré un joueur à l’Ajax et l’a immédiatement aligné

NAC Breda vs Ajax
NAC Breda
Ajax
Eredivisie

L'Ajax conserve un mince espoir de décrocher la deuxième place de l'Eredivisie. Pour y parvenir, il devra s'imposer samedi face au NAC Breda, en lutte pour éviter la relégation. Óscar García a déjà dévoilé les onze noms figurant sur la feuille de match, avec le retour d'un joueur qui était blessé depuis quelques semaines.

Maarten Paes, titulaire depuis plusieurs semaines, gardera les buts ajacides à Breda. Anton Gaaei et Lucas Rosa occuperont les couloirs défensifs, tandis que Josip Sutalo et Youri Baas formeront la charnière centrale. Privé de Takehiro Tomiyasu, suspendu après son expulsion contre Heracles Almelo, García…

Au milieu de terrain, Youri Regeer, fraîchement revenu de blessure, est préféré à Ko Itakura, tandis que Jorthy Mokio et Oscar Gloukh complètent le trio axial.

Steven Berghuis est aligné sur l’aile droite, tandis que Mika Godts occupe le couloir gauche. En pointe, Wout Weghorst est préféré à Kasper Dolberg, dont le départ d’Amsterdam est acté en fin de saison.

Composition du NAC Breda : Bielica ; Odoi, Oldrup Jensen, Leemans, Kemper ; Balard, Sowah ; Brym, Nassoh, Paula ; Soumano 

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Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Regeer, Mokio, Gloukh ; Berghuis, Weghorst, Godts.

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