Galtier : "Du mal à reconnaitre mes troupes"

L’entraineur niçois s’est dit surpris par le visage livré par son équipe lors de la 1e mi-temps contre Nice.

L’OGC Nice a confirmé ce dimanche sa bonne entame de championnat en prenant le dessus sur Nantes. A La Beaujoire, les Aiglons ont fait le boulot en s’imposant 2-0, mais la prestation fournie n’a pas été complètement aboutie. Le premier acte a notamment été assez moyen. Perfectionniste, leur coach n’a pas manqué de le souligner en conférence de presse.

« Si on m’avait dit à la pause qu’on gagnerait le match, ça aurait été dur à croire... Même si l’histoire d’un match peut basculer. Est-ce que ce sera un match fondateur ? Je ne sais pas. L’équipe, depuis le début de la saison, fait un très bon championnat. J’ai eu du mal à reconnaître mes troupes, en plus j’étais placé très haut sur le terrain*, on voyait tout bien précisément. On a manqué de tout dans cette première période : de rythme, d’intensité, de jeu vers l’avant, d’efforts dans la récupération. On a essuyé une très grosse tempête, on est passé à travers les gouttes parce que notre gardien a été bon et on a eu de la réussite. On ne pouvait pas continuer comme cela sur la deuxième période », a déclaré Christophe Galtier.

L'article continue ci-dessous

« Les évènements de la semaine ne nous ont pas touchés »

Les Azuréens ont connu une semaine compliquée, avec le retrait des 3 points de leur succès contre l’OM. Leur coach a refusé cependant de se réfugier derrière cette excuse pour expliquer les difficultés des siens. « On est arrivés hier soir, j’ai vu des derniers entraînements de qualité. Suite à la commission de discipline, je n’ai pas senti le groupe touché, a-t-il assuré. Evidemment qu’on aurait préféré garder les points qu’on avait pu prendre sur le terrain... L’emporter maintient notre dynamique. Ne pas prendre de but aussi. Je ne suis pas sûr que les décisions aient engendré chez nous quelque chose de négatif en termes d’état d’esprit. Mais je parlerai avec le groupe pour comprendre une telle entame de match ».

A la question s’il a été surpris par l’abnégation dont ont fait montre les Canaris, Galtier a répondu : « Non. Je les avais vus très bons contre Lyon, avec beaucoup d’engagement, beaucoup de jeu vers l’avant, de la percussion sur les côtés. Contre Lyon, ils n’ont pas eu autant de situations que contre nous. Là, ils en ont eu beaucoup. Il y a eu quelques fois de la maladresse, pas de réussite et un gardien qui a été bon. »

Enfin, l’ancien coach de Lille s’est aussi exprimé sur les débuts d’Andy Delort avec le Gym. L’Algérien s’est offert une passe décisive après être entré en cours de jeu : « J’avais décidé de ne pas faire démarrer Andy pour conforter les joueurs dans ce qu’ils avaient fait depuis le début de saison. J’étais très satisfait de Kasper et Amine sur les matchs qu’ils ont joué ensemble. J’ai senti qu’Andy devait entrer et que je devais repositionner Amine côté gauche, puisqu’il connaît très bien ce rôle. Il y a eu un beau but dans sa conception. Quand vous avez des joueurs de qualité qui ont l’habitude de faire des passes décisives, qui sont assez froids devant le but, vous avez toujours la possibilité de marquer ».