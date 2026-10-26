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Galliani enregistré comme dirigeant accompagnateur de l’Enotria 1908

Adriano Galliani a officiellement pris une licence de dirigeant accompagnateur auprès de l'Enotria 1908, un club amateur de Milan. C'est ce qu'a appris l'ANSA. Il s'agit d'une formalité nécessaire à la candidature de l'ancien administrateur délégué de l'AC Milan et de Monza à la présidence de la FIGC.

En attendant, la réunion informelle prévue demain entre les clubs de Serie A encore indécis est attendue. Une dizaine de clubs doivent choisir entre soutenir à nouveau Giovanni Malagò et se tourner vers le sénateur de Forza Italia

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