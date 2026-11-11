Gabriel rétablit la vérité : Raphinha n'a pas demandé à être ménagé, il a été mal compris

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Alors que Raphinha a fait l'objet de vives critiques dans certains milieux au sein de la sélection brésilienne, son coéquipier Gabriel Magalhães a pris sa défense avec force et a mis les points sur les i, affirmant que la star du Barça n'était pas venue en sélection pour se reposer, mais pour apprendre et se battre, et que ses propos ont été totalement mal interprétés.

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En conférence de presse lors du stage d'entraînement de la sélection brésilienne à Singapour, où l'équipe dispute deux matches amicaux, le défenseur central d'Arsenal (28 ans) a dû répondre à quelques questions importantes au sujet du temps de jeu que Raphinha a réclamé à l'entraîneur Carlo Ancelotti afin d'éviter les blessures.

Raphinha avait suscité la polémique par ses déclarations le jour de la prolongation de son contrat avec le Barça jusqu'en 2030, lorsqu'il a dit : « Le sélectionneur sait comment gérer mon temps de jeu, nous en avons parlé, et il sait que je ne suis pas encore à ma pleine condition physique, je demande aux supporters du Barça de ne pas s'inquiéter à ce sujet. »

L'attaquant du Barça faisait référence à l'inquiétude qui règne au sein du club en raison de la fréquence de ses blessures répétées après les matches sous la direction de Carlo Ancelotti, une situation qui impose d'en étudier les causes et de tenter de trouver une solution protégeant le joueur d'un surmenage continu.

« Ils l'ont mal compris »

Les déclarations de Raphinha ont ouvert la porte aux interprétations, et certains ont cru qu'il réclamait du repos au détriment de la sélection, ce que Gabriel a totalement démenti.

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Gabriel, qui a lui aussi souffert de blessures par le passé lorsqu'il jouait avec le Brésil, a affirmé qu'il n'avait pas le moindre doute quant à l'engagement de Raphinha envers la sélection brésilienne, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

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Il a ajouté : « Nous sommes des joueurs de haut niveau, et tout ce que nous voulons, c'est jouer. Je pense que beaucoup ont mal compris ce qu'a dit Raphinha. Nous sommes des êtres humains et nous avons parfois besoin de repos, même sur le plan mental. En Europe, nous jouons tous les deux ou trois jours, et il y a beaucoup de matches. »

Il a poursuivi : « Lorsque nous rejoignons la sélection, nous voulons tirer le meilleur parti de notre temps ici et apprendre, mais beaucoup comprennent mal certaines déclarations, et c'est ce qui est arrivé avec Raphinha. Au sein de l'équipe, nous n'avons pas compris de ses propos qu'il venait pour se reposer ou quoi que ce soit de ce genre. Nous connaissons bien son dévouement envers la sélection, son engagement est exemplaire, et c'est un joueur exemplaire à nos yeux. »

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Un exemple à suivre

Par ces mots, Gabriel a mis un terme à la polémique, affirmant que Raphinha est considéré comme un exemple à suivre au sein du vestiaire, que ce soit en termes d'engagement, de professionnalisme ou de volonté d'apprendre.

Il a expliqué que les joueurs en Europe vivent une pression énorme, qu'ils disputent un match tous les deux ou trois jours et se déplacent entre les différentes compétitions, ce qui rend le fait de parler de la gestion du temps de jeu quelque chose de naturel et de nécessaire, et non une fuite devant les responsabilités.

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Il a ajouté que la sélection brésilienne connaît bien la valeur de Raphinha, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personnalité de leader au sein du groupe, qui cherche toujours à donner le meilleur, même lorsqu'il n'est pas à sa pleine condition physique.

La préparation de la Copa America

Gabriel a également évoqué la situation actuelle de l'équipe, qui dispute deux matches amicaux à Singapour : le samedi contre le pays hôte, et le 17 novembre contre le Japon.

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Le défenseur d'Arsenal a déclaré : « Nous savons à quel point il est difficile de remporter des titres, mais nous devons bien nous préparer, gagner chaque match et être prêts pour la Copa America. »

Gabriel estime que ces matches amicaux sont une occasion importante pour l'entraîneur Ancelotti de tester certaines idées, de donner leur chance aux nouveaux joueurs et de construire une équipe capable de rivaliser pour le titre continental.

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Par cette défense vigoureuse, Gabriel a prouvé qu'il n'était pas seulement un défenseur solide à Arsenal, mais aussi un coéquipier loyal au sein de la sélection, qui sait protéger ses coéquipiers lorsque leur réputation est ternie, et qui affirme que l'unité de la sélection brésilienne est plus forte que toute interprétation erronée d'une déclaration passagère.