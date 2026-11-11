Comment regarder Gabon-Lesotho avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 13 nov. 2026 - 11:00

Le Gabon reçoit le Lesotho dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. Les deux équipes abordent ce match dans des situations contrastées.

Les Panthères occupent la deuxième place du groupe A et chercheront à conforter leur position après une série de résultats en dents de scie. L’équipe de Sebastien Migne a montré qu’elle pouvait rivaliser à ce niveau, mais elle a manqué de régularité, notamment face à des adversaires plus solides.

Le Lesotho arrive dans une période difficile. L’équipe de Bob Mafoso est dernière du groupe et n’a pas encore trouvé ses marques dans cette campagne de qualification, accumulant les défaites lors de ses dernières rencontres.

Le Gabon bénéficiera de l’avantage du terrain et devra répondre à des attentes plus élevées. Ses résultats face au Lesotho dans cette compétition lui donnent une raison supplémentaire d’être confiant.

Pour le Lesotho, la tâche est claire : obtenir un résultat à l’extérieur contre une équipe qui l’a déjà battu à ce stade de la compétition. Au vu de la situation actuelle des deux équipes, le défi s’annonce difficile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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