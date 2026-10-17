Ronald Koeman junior est furieux contre l’arbitre Jeroen Manschot après la spectaculaire défaite 3-4 de Telstar face à Feyenoord. Le gardien de l’équipe à domicile conteste totalement le penalty accordé aux Rotterdamois en seconde période et s’en prend vivement à l’arbitre au micro d’ESPN juste après la rencontre.

Feyenoord a obtenu un penalty après un peu plus de cinquante minutes de jeu pour une main supposée du défenseur de Telstar Abdelnour Soualhia. Malgré une longue vérification de la VAR, Manschot a maintenu sa décision, et Sem Steijn a porté le score à 2-4 depuis le point de penalty.

Lorsque Koeman junior revoit les images de l’action sur ESPN, il n’en croit pas ses yeux. « Mais enfin, arrêtez ! Si le ballon le touche, il le touche d’abord à la tête », lance le gardien, agacé.

Le gardien évoque ensuite une explication donnée cette semaine par le responsable des arbitres Richard van Meenen au sujet des situations où le ballon touche la main après avoir heurté une autre partie du corps du joueur. « Dans ce cas, il n’y a pas main. »

La frustration de Koeman junior est manifeste. « Mais bon, je dois vraiment me retenir. C’est encore Jeroen Manschot. L’an dernier, en demi-finale de la Coupe des Pays-Bas, il nous a aussi entubés », dit le gardien, avant de nuancer quelque peu ses propos : « Enfin, “entubés”… On n’a pas eu beaucoup de chance, évidemment. »

Selon Koeman junior, c’est surtout dans les moments cruciaux que les décisions vont à l’encontre de Telstar. « Si on se retrouve menés 4-2 ou si le score reste à 3-2, qui sait, on aurait peut-être pu espérer davantage », estime le gardien. Il souligne toutefois que son équipe peut être fière du jeu qu’elle a produit malgré la défaite.

Koeman junior se montre également catégorique au sujet de son échange avec Manschot. « Il m’a dit : “Au bout du compte, je prends ma propre décision.” Donc on lui a tapé sur les doigts, je pense, en lui disant que les arbitres doivent davantage prendre leurs propres décisions », suppose le gardien. « Je lui ai dit : laisse simplement jouer et, si c’est vraiment une main, la VAR interviendra. Mais bon, ce n’est pas simple. »

Koeman junior a ensuite vu Steijn transformer le penalty avec assurance. « Bien sûr, j’espérais l’arrêter, mais il l’a plutôt bien tiré », reconnaît le gardien. Malgré les quatre buts encaissés, il reste positif quant au jeu offensif de Telstar. « C’est aussi un peu notre jeu : presser haut. Mais on voit alors, bien sûr, les qualités de Feyenoord. »

Malgré la défaite, Koeman junior retient finalement aussi la fierté que lui inspire son équipe, revenue plusieurs fois dans le match face au leader. « Nous avons subi quelques coups durs aujourd’hui, mais nous continuons à jouer comme nous savons le faire et à revenir au score », souligne-t-il. « Nous devons nous appuyer là-dessus la semaine prochaine et j’ai toute confiance. »







