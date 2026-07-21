Fumée blanche en France : voici le successeur de Didier Deschamps

Selon Fabrizio Romano, l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe de France ne fait plus aucun doute. Le journaliste spécialisé dans les transferts l’a annoncé mardi matin : Zinedine Zidane succédera bien à Didier Deschamps. Le technicien aurait même déjà paraphé son contrat.

L’ancien entraîneur du Real Madrid était depuis longtemps pressenti pour succéder à Deschamps, mais l’officialisation de sa nomination avait pris du retard.

Selon le spécialiste des transferts, Zizou aurait paraphé un contrat pluriannuel, après un accord verbal conclu dès novembre.

Deschamps quitte son poste de sélectionneur des Bleus après quatorze ans. Au cours de cette période, il a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des Nations 2021.

En janvier 2025, le Français avait annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026. Lors de son tournoi d’adieu, la France a terminé à une décevante quatrième place.

Malgré un effectif talentueux, il n’a pas su répondre aux attentes démesurées, ce qui a provoqué de vives critiques dans les médias français.

La Fédération française de football s’est donc activement mise en quête d’un successeur au sélectionneur, qui avait pris la relève de Laurent Blanc en 2012.