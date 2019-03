Fulham-Chelsea 1-2, Chelsea s'impose avec un Kepa de retour et un Higuain buteur

Chelsea disputait ce dimanche un derby londonien face à Fulham avec un nouveau succès pour les Blues avec un but d'Higuain et Kepa dans les cages.

Avec un Kepa enfin de retour entre les poteaux, Chelsea se rendait à Fulham pour tenter de s'offrir un nouveau succès en Premier League loin de ses bases. Et c'est Gonzalo Higuan qui a ouvert la marque pour les Blues. L'ancien napolitain et madrilène notamment, critiqué cette semaine par Maurizio Sarri en conférence de presse sur son état de forme physique pas vraiment optimal selon le coach italien, a permis aux visiteurs de prendre de l'avance au tableau de marque avec une frappe rasante suite à un service signé Azpilicueta après une action initiée par Willian.

Une entame parfaite pour les Blues avec un but dès la 20e minute, mais les Cottagers ne veulent pas en rester là et recollent 7 minutes plus tard grâce à Chambers, lequel profite d'une défense atroce de la part de Chelsea pour reprendre victorieusement un service de Babel pour le 1-1.

Cependant, à Craven Cottage, Chelsea ne lâche pas le morceau et reprend son avance après un service de Hazard pour Jorginho qui marque pour les hommes de Sarri à la demi-heure de jeu.

1-2, ce sera d'ailleurs le score au repos, après un joli sauvetage de Rico sur une tentative signée Hazard. On retrouvera d'ailleurs le tandem Hazard-Rico juste après le repos, et c'est de nouveau le portier des Cottagers, assez sollicité ce dimanche, qui remporte le duel. Fulham commencera alors à prendre des risques et à tenter de mettre la pression sur les cages des visiteurs afin de solliciter Kepa, mais les Cottagers ont du mal à y parvenir.

Les défenseurs visiteurs arrivent à calmer les ardeurs locales en fin de rencontre et à préserver le score, d'autant qu'une réalisation signée Sessegnon sera annulée pour cause de hors-jeu. Au final, c'est une belle opération pour Chelsea, pas très à l'aise à l'extérieur cette saison, et qui avait à coeur de l'emporter ce dimanche.