Comment regarder Fulham - AFC Bournemouth avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 Craven Cottage

Fulham reçoit Bournemouth à Craven Cottage, à Londres, le dimanche 29 novembre, pour un match de Premier League entre une équipe en quête de régularité et une autre engagée dans une série record pour le club.

Bournemouth aborde cette rencontre après quelques semaines remarquables sous la direction de Marco Rose. Le club a remporté ses 10 derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière victoire est survenue jeudi, en Ligue Europa, sur le terrain du Celta Vigo.

Cette victoire 2-1 a été obtenue après avoir été mené. Bournemouth a concédé l’ouverture du score, perdu Bafode Diakite sur carton rouge en première période, puis renversé le match grâce à Alvaro Rodriguez et au remplaçant Rayan.

Fulham est plus difficile à cerner sous Alvaro Arbeloa. Le club a fait match nul lors de ses trois dernières rencontres de championnat, dont un 1-1 sur le terrain de Manchester City, et occupe la 16e place du classement.

Arbeloa a aussi d’autres dossiers à gérer. Il a déclaré cette semaine que le capitaine Calvin Bassey n’était pas à vendre en janvier et confirmé que le club travaillait à la prolongation du contrat du défenseur.

Le calendrier de Bournemouth est chargé : ce déplacement dimanche fait suite à un match disputé en milieu de semaine en Espagne. Fulham, de son côté, a eu toute la semaine pour se préparer à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion à la télévision et en streaming, ainsi que sur l’heure du coup d’envoi, les effectifs et la forme des deux équipes.

Les informations officielles concernant la diffusion de Fulham - Bournemouth ne sont pas encore disponibles. Nous ajouterons la chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming dès leur confirmation.

Actualités des équipes et effectifs