Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, est devenu le favori pour remporter le Ballon d'Or du meilleur entraîneur du monde en 2026, après que ses accomplissements avec la Roja ont propulsé son nom en tête de la course à ce trophée.

De la Fuente est en concurrence pour ce trophée avec quatre entraîneurs de premier plan : Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, et Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich.

Selon ce qu'a révélé le journal espagnol « Mundo Deportivo », le sélectionneur de l'équipe d'Espagne devance Luis Enrique et les autres candidats avant la cérémonie de remise des prix prévue après-demain lundi dans la capitale britannique, Londres.

La Coupe du monde, le mot-clé

Le sacre en Coupe du monde constitue le facteur le plus déterminant pour renforcer les chances de De la Fuente, après qu'il a mené l'équipe d'Espagne au titre à la suite de la victoire face à l'Argentine sur le score de 1-0 en finale, disputée le 19 juillet.

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L'équipe d'Espagne a livré un parcours remarquable durant le tournoi, puisqu'elle a terminé la compétition sans défaite et n'a encaissé qu'un seul but, confirmant sa capacité à allier solidité défensive et efficacité dans la gestion des grands matchs.

Ces accomplissements confèrent à De la Fuente un avantage dans la course au trophée, après avoir réussi à bâtir une équipe compétitive et stable, qui a maintenu son niveau tout au long du parcours dans le tournoi, jusqu'au podium du sacre mondial.

Une présence espagnole marquée à la cérémonie de Londres

De la Fuente devrait assister à la cérémonie de Londres en compagnie de Rafael Louzán, le président de la Fédération espagnole de football, aux côtés d'une délégation élargie de responsables de la fédération, lors d'une soirée qui devrait connaître une présence espagnole marquée parmi les candidats aux prix.

La position de l'entraîneur espagnol est renforcée par la première place de la sélection de son pays au classement mondial de la Fédération internationale de football, la « FIFA », en plus d'une série de 43 matchs officiels consécutifs sans défaite.