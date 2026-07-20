Frosinone : Zerbin passe actuellement sa visite médicale ; il arrive en transfert définitif en provenance de Naples

Le Frosinone s'active pour renforcer l'effectif d'Alvini. Le club est entré dans la phase finale des négociations pour le retour d'Alessio Zerbin, auteur de 9 buts en 31 matchs sous le maillot giallazzurro lors de la saison 2021-2022 en Serie B. La volonté du joueur, né en 1999, de revenir dans un environnement où il s'était illustré a été déterminante.

Selon les informations de TuttoFrosinone.com, l’attaquant effectue actuellement les visites médicales réglementaires à Naples, étape préalable indispensable. L’accord entre le club giallazzurro et le club napolitain prévoit toujours un transfert définitif.