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Frenkie de Jong manquera le dernier match de groupe de l’équipe des Pays-Bas en Ligue des nations, a annoncé la KNVB samedi. Le milieu de terrain garde de légères gênes après la victoire historique 7-0 contre la Grèce et ne se rendra pas à Berlin pour affronter l’Allemagne, par précaution.

La KNVB l’a annoncé samedi après-midi sur ses canaux officiels. Selon la fédération, le match de lundi contre l’Allemagne arrive trop tôt pour De Jong, qui ne sera donc pas disponible pour la dernière rencontre de la phase de groupes.

Le sélectionneur Xavi Hernández a décidé de ne pas appeler de remplaçant pour le milieu de terrain. Les Pays-Bas se rendront donc en Allemagne avec un groupe de 23 joueurs. Le coup d’envoi sera donné lundi soir à 20 h 45 à l’Olympiastadion de Berlin.

Le forfait de De Jong constitue un nouveau coup dur pour Xavi, déjà privé de Brian Brobbey et de Virgil van Dijk vendredi soir contre la Grèce. Les deux joueurs n’étaient pas revenus de leurs clubs en pleine forme. De Jong avait récupéré le brassard de capitaine de Van Dijk pour cette rencontre.

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Les Pays-Bas devront donc se passer lundi de leur capitaine de vendredi. De Jong faisait partie de l’équipe qui a largement dominé la Grèce à la Johan Cruyff Arena. Les Grecs étaient déjà menés 3-0 après dix-huit minutes. Denzel Dumfries devrait être le capitaine des Pays-Bas contre l’Allemagne.

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Crysencio Summerville a ouvert le score, puis Tijjani Reijnders s’est distingué avec un triplé. Jurriën Timber a lui aussi vécu une soirée particulière en inscrivant ses deux premiers buts en sélection, tandis que Donyell Malen a conclu le festival avec le septième but.

Grâce à cette victoire historique, les Pays-Bas ont réalisé une excellente opération dans la course aux quarts de finale de la Ligue des nations. Compte tenu des résultats précédents dans le groupe, la rencontre contre l’Allemagne n’a presque plus d’incidence sur la qualification : les Pays-Bas peuvent même se permettre de perdre par treize buts d’écart.