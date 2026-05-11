Fred Rutten réagit immédiatement à son départ du poste de sélectionneur de Curaçao

Fred Rutten s'est exprimé lundi pour la première fois au sujet de son départ en tant que sélectionneur de Curaçao. On sait désormais que Dick Advocaat fera son retour pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Cette décision a été prise à l’issue de discussions ouvertes et constructives entre Fred Rutten et le président de la FFK, au cours desquelles l’intérêt du football curaçaoien, le groupe de joueurs et la sérénité nécessaire autour de l’équipe nationale ont toujours été au centre des préoccupations », indique un communiqué de la fédération Federashon Futbòl Kòrsou (FFK).

L’ancien entraîneur de Vitesse et du PSV, entre autres, a également diffusé un communiqué : « Il ne faut pas créer un climat qui nuise à des relations professionnelles saines, tant au sein du groupe de joueurs que du staff. C’est pourquoi il est judicieux de partir », a-t-il expliqué.

« En outre, le temps presse et Curaçao doit avancer. Je regrette la tournure des événements, mais je souhaite beaucoup de succès à tout le monde », conclut Rutten, qui cède donc sa place à Advocaat à l’approche de la Coupe du monde.

La FFK salue son professionnalisme et son sens du collectif, ainsi que sa décision de se retirer peu avant la Coupe du monde.

Une conférence de presse est prévue mardi matin, heure locale, pour expliquer le départ précipité de Rutten et préciser les modalités du retour d’Advocaat. La liste définitive des sélectionnés de Curaçao pour la Coupe du monde ne sera pas dévoilée pour l’instant.