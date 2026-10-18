Henk Fraser voit en Etienne Vaessen une recrue possible pour Feyenoord. Le sélectionneur du Suriname estime que le gardien du FC Groningen a le niveau pour devenir le numéro un à De Kuip.

Fraser côtoie régulièrement Vaessen en sélection du Suriname et connaît les qualités du gardien. « Il joue un rôle très important dans notre relance depuis l’arrière. Avec lui, on a un joueur de plus », explique-t-il dimanche dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN.

« Pour moi, ce serait un excellent gardien pour Feyenoord, compte tenu des qualités balle au pied que l’équipe possède déjà. Cela la rendrait encore plus forte », lance Fraser à Giovanni van Bronckhorst, l’entraîneur du leader de la Vriendenloterij Eredivisie.

Le présentateur Milan van Dongen demande à Fraser si Vaessen est meilleur que Tjark Ernst, l’actuel numéro un de Feyenoord. Le sélectionneur du Suriname refuse de l’affirmer avec certitude. Hans Kraay junior, lui, n’a aucun doute : « Il est meilleur qu’Ernst. »

Fraser souligne ensuite qu’il entretient « une très bonne relation » avec Vaessen. « J’aime ce genre de joueurs, comme Memphis Depay et Royston Drenthe. Quand ils sont en colère, ils vous ignorent. Et quand ils sont contents, ils peuvent vous embrasser à pleine bouche. »

Henk Timmer, également présent, sait que Vaessen a « certains écarts ». « Il le dit lui-même : je suis agité, j’ai un TDAH, je veux vibrer avec le public et pouvoir faire sauter un ballon derrière mon talon. Ce qui compte pour moi, c’est que c’est un bon gardien. »

Timmer espère que Vaessen gagnera en calme dans les buts avec l’âge. « S’il se concentre vraiment et garde la tête à son travail de gardien, c’est un très bon gardien. Il doit arrêter ces objets ronds. Et ses dégagements au pied sont fantastiques. »