Frank de Boer pointe une erreur grossière de l’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez

Frank de Boer ne comprend guère le choix de l’entraîneur de l’Ajax, Míchel, de titulariser Jofre Torrents lors du déplacement perdu par les Amstellodamois. L’ancien entraîneur de l’Ajax estime que l’arrière gauche de 19 ans, qui connaissait sa première titularisation, a été jeté dans la fosse aux lions. Il aurait préféré voir Owen Wijndal débuter.

Après la rencontre, De Boer s’est montré particulièrement critique envers la décision de Míchel sur le plateau de Ziggo Sport. « Et là, tu alignes un arrière gauche qui n’a encore jamais joué... Je ne veux pas lui faire porter le chapeau, car ce n’est pas uniquement sa faute, mais titulariser ce garçon de 19 ans pour la première fois dans un tel chaudron... Honnêtement, j’aurais encore préféré voir Wijndal. »

Torrents est arrivé du FC Barcelone l’été dernier, mais n’avait joué que très peu de minutes avec l’équipe première avant sa première titularisation à l’Ajax. De Boer s’interroge donc sérieusement sur le choix de faire débuter l’Espagnol précisément lors d’un tel déplacement.

Le présentateur Sam van Royen lui demande si Míchel a commis une erreur. « C’est toujours un risque d’aligner un jeune joueur dans un tel match. On veut bien commencer ce genre de rencontre, mais il n’a quasiment pas encore joué », répond l’ancien sélectionneur.

Míchel a lui aussi été interrogé après le match sur la prestation de Jofre Torrents, impliqué négativement sur les deux buts encaissés. « Il a commis une erreur sur le deuxième but, mais sa prestation n’a pas été mauvaise », a réagi l’Espagnol.

Sur le plateau de Ziggo Sport, Van Royen évoque d’autres jeunes joueurs auxquels De Boer avait donné leur chance très tôt à l’Ajax, mais l’ancien entraîneur estime que la comparaison ne tient pas. « Eux avaient fait leurs preuves avec l’équipe réserve, explique De Boer. Ils avaient joué suffisamment de minutes pour être solides et prêts à jouer en équipe première. »

De Boer constate par ailleurs que l’Ajax a de nouveau manqué de la maîtrise dont l’équipe doit normalement faire preuve. « Normalement, ce genre de situations, on les provoque. Il est clair qu’ils ne sont pas en forme, car la façon dont on conserve le ballon indique souvent le niveau d’une équipe. »

Selon De Boer, le problème ne se limite pas au choix de titulariser Torrents. « C’est surtout essentiel pour une équipe qui veut dominer, comme l’Ajax. Aujourd’hui encore, ils n’en ont pas fait preuve, et c’est pour cela qu’ils encaissent sans cesse des buts. Il faudra vraiment y remédier », prévient l’ancien international.



